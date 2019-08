Gedupeerden donatiesite claimen bijna 2 ton

Een oproep aan mensen die gedupeerd zijn door het stopzetten van de doneersite Dream or Donate heeft tot vrijdagmiddag zestig reacties opgeleverd. De benadeelden claimen gezamenlijk een bedrag van ruim 187.000 euro.

Op Dream or Donate konden mensen geld inzamelen voor goede doelen. Initiatiefnemer Robert-Jan Mastenbroek haalde zijn site deze week uit de lucht. Hij zei dat Dream or Donate was gehackt en dat hij daarom stopt met zijn site. Mastenbroek zei dat er nog tienduizenden euro’s moeten worden uitbetaald en dat hij zijn uiterste best gaat doen om die donaties te kunnen uitkeren.

Veel initiatiefnemers van doneeracties vrezen dat ze het geld dat is toegezegd via Dream or Donate nooit meer zullen ontvangen, nu de site uit de lucht is. Een van hen is Sjouke Faber. Hij haalde geld op voor het bekostigen van stamceltherapie voor zijn vrouw, die MS heeft. Faber heeft andere benadeelden opgeroepen zich te melden via dreamordonate@msmama.nl. om een beter beeld te kunnen krijgen van het totaalbedrag dat op Dream or Donate is ingezameld, maar niet is uitgekeerd.

Faber zegt dat de benadeelden eventueel gezamenlijk stappen kunnen nemen tegen Dream or Donate. De Vries & Kasem advocaten in Amsterdam houdt maandag om 18.00 uur een besloten informatiebijeenkomst voor gedupeerden.