Gedupeerden brugstremming Boskoop krijgen vergoeding

De provincie Zuid-Holland heeft een compensatieregeling in het leven geroepen voor bedrijven die zijn gedupeerd door de stremming van de hefbrug en de Gouwe bij Boskoop.

De brug was afgelopen najaar zes weken dicht voor spoedonderhoud, nadat op 10 oktober was gebleken dat hij niet veilig was. Daardoor kon er geen verkeer meer over de brug en was er over de Gouwe geen scheepvaart mogelijk.

Volgens de provincie is een deel van de schade voor eigen rekening, omdat bestaande wegen nu eenmaal wel eens onderhoud nodig hebben. Het gaat om een omzetdaling van 2 procent. Ook brengt de provincie nog eens 25 procent in mindering als ‘normaal maatschappelijk risico’. Het bedrag dat daarna overblijft, kan als schade worden geclaimd en vergoed.

De provincie heeft tot nu toe vijftien aanvragen voor schadevergoeding binnengekregen.