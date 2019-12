Gedupeerde ouder hoopt op duidelijkheid fiscus

Waarom ze over de periode 2009/2014 in totaal zo’n 50.000 euro aan te veel ontvangen kinderopvangtoeslag moest terugbetalen, heeft Maria Robalo uit Rotterdam nooit begrepen. Ze zegt dat de Belastingdienst haar daarover nooit duidelijke uitleg heeft gegeven.

Komende week hoopt de moeder van drie kinderen van 12, 8 en 3 jaar oud daarover eindelijk uitsluitsel te krijgen. Zij is een van de ouders die volgende week een gesprek met de fiscus heeft over haar dossier. „Ik ben net gebeld en ik heb samen met andere ouders een afspraak bij de Belastingdienst.”

Robalo zegt dat ze al jaren bezig is met het terugbetalen van het teveel aan kinderopvangtoeslag dat ze zou hebben ontvangen. „Elke maand werd 400 euro op mijn loon ingehouden. Ik hield niets over, had geen geld om met kerst iets speciaals te doen.”

De Rotterdamse heeft inmiddels 20.000 euro terugbetaald aan de Belastingdienst. Of zij dat geld terugkrijgt weet ze nog niet. Op dit moment is het voor Robalo volstrekt onduidelijk of zij bij de groep ouders hoort die ten onrechte van fraude was beticht en nu gecompenseerd wordt. Van het bestuderen van haar dossier werd ze ook niets wijzer, mede omdat veel passages zwart waren gelakt. „Daarom ben ik blij dat iemand van de Belastingdienst mij nu uitleg over mijn dossier gaat geven.”