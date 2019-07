Gedumpte vaten Roosendaal bevatten drugsafval

Ongeveer 140 vaten en jerrycans die maandag in de Vliet in Roosendaal zijn aangetroffen, bevatten hoogstwaarschijnlijk gedumpt afval van een drugslaboratorium. Dat meldde de politie dinsdag op basis van een eerste onderzoek naar de inhoud van de vaten.

De vaten en jerrycans waren over een afstand van ongeveer een kilometer in het water gedumpt. Ze waren goed gevuld en afgesloten en hebben volgens een politiewoordvoerster niet gelekt. Wel is er een kleine hoeveelheid afval in de grond naast de Vliet terechtgekomen. Die grond wordt afgegraven.

De politie heeft nog niemand aangehouden voor het dumpen van de containers en de vaten.