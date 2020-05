Gedragsonderzoek ondersteunt exit-strategie

Een gedragsonderzoek onder zo’n 60.000 Nederlanders is een van de instrumenten waarmee het RIVM het versoepelen van de coronamaatregelen zo zorgvuldig mogelijk probeert te gaan volgen.

Dat zei chef infectieziekenbestrijding Jaap van Dissel woensdagmorgen tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer.

Het onderzoek moet uitwijzen hoe trouw Nederlanders nog zijn met het in acht nemen van bijvoorbeeld het anderhalvemeterafstandscriterium.

Verder blijft het RIVM meerwaarde zien in data die afkomstig zijn uit mobieletelecomnetwerken. Het instituut denkt daarmee beter zicht te krijgen op de verplaatsingen op bevolkingsniveau. Minister De Jonge (Volksgezondheid) heeft al aangekondigd dat hij de Telecommunicatiewet tijdelijk zo wil aanpassen dat het RIVM op basis van de aantallen in een gemeente aanwezige mobiele telefoons kan uitrekenen hoeveel personen daar per uur aanwezig zijn. Andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld voor opsporingsdoeleinden, zijn uitgesloten.

Al de gegevens bij elkaar moeten het RIVM helpen tijdig zicht te krijgen op mogelijke nieuwe virusuitbraken. „Het gaat om waarschuwingssignalen”, zo zei Van Dissel. De meest betrouwbare meetgegevens worden overigens gevormd door de uitslagen van de coronatesten, die als het goed is over enkele weken grootschalig kunnen worden afgenomen onder de bevolking.

Inzet van De Jonge is dat elke burger met klachten vanaf juni de coronatest kan ondergaan in zogenaamde teststraten die de GGD’s daar voor hebben ingericht. Wie positief wordt getest dient vervolgens 14 dagen in quarantaine te gaan. Ook diens huisgenoten krijgen dat dringende advies. Personen die langer dan 15 minuten op minder dan anderhalve meter afstand contact hadden met een besmette patiënt wordt dringend geadviseerd om 14 dagen zoveel mogelijk thuis te blijven. De groep die wat afstandelijker contact had wordt geadviseerd extra alert te zijn op symptomen die kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus.

De Jonge bevestigde woensdag dat de GGD’s de zogeheten nauwe contacten van besmette personen niet alleen schriftelijk, maar ook telefonisch zal benaderen om hen te informeren en te adviseren. Eerder leken de GGD’s daar weinig voor te voelen, maar met name de Tweede Kamer liet weten erg te hechten aan telefonisch contact.

Voor het gericht loslaten van het anderhalvemetercriterium voor bepaalde burgers is het nog te vroeg, waarschuwde Van Dissel in antwoord op een vraag van FVD-Kamerlid Baudet. Die vroeg of het RIVM een profiel kan geven van burgers bij wie een Covid-19-infectie waarschijnlijk zonder complicaties verloopt. Zo’n beeld is niet te geven, stelde Van Dissel. Op de intensive cares hebben volgens hem ook Covid-19-patiënten gelegen zonder onderliggende gezondheidsproblemen.