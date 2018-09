Gedode vrouw wimpelde politie af na ruzies

De 25-jarige vrouw uit Bergen op Zoom die door een misdrijf om het leven is gekomen, maakte vaak luidruchtig ruzie met haar partner, de 24-jarige man die verdacht wordt van betrokkenheid bij haar dood. De politie stond er regelmatig aan de deur na meldingen van buren, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door BN DeStem.

Telkens wanneer agenten poolshoogte gingen nemen, zeiden zowel de man als de vrouw dat er niets aan de hand was, aldus de politie. „Ze heeft nooit aangifte gedaan tegen haar partner en agenten hebben nooit verwondingen gezien.”

De vouw werd zaterdag dood gevonden in haar woning aan de Goudbaard in de Brabantse stad. Agenten troffen haar vierjarige zoontje er ook huilend aan. Voor hem is een pleeggezin gezocht.

De verdachte kwam zichzelf in de nacht van zaterdag op zondag uit eigen beweging melden op het politiebureau. Hij is direct opgesloten. De verdachte is niet de vader van het kind.