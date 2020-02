In Tilburg zijn in diverse kliko’s zo’n tien dode katten gedumpt. Ze zaten volgens de politie in vuilniszakken, die in diverse afvalcontainers waren gestopt. De kopjes van de dieren waren kapot geslagen.

Een medewerker van het afvalbedrijf in Tilburg ontdekte de vuilniszakken met de katten in de Daendelsstraat en schakelde de politie in. De politie is op zoek naar camerabeelden en getuigen.