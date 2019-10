‘Gedode crimineel had ruzie met verdachte’

De Delftse crimineel Karel Pronk (60) had mogelijk een conflict met verdachte Errol J. (52) vlak voordat hij op 7 augustus bij een koffiehuis in zijn woonplaats werd doodgeschoten. Getuigen spreken van een ruzie tijdens het plaatselijke bloemencorso, enkele dagen voor de liquidatie. Dat bleek donderdag tijdens een tweede inleidende zitting voor de rechtbank in Den Haag.

Meerdere getuigen hebben afwijkende verklaringen afgelegd over wat er zou zijn gebeurd. Bovendien zou J. in zijn omgeving ook bekendstaan onder een andere naam. Deze alias zou ruzie hebben gehad met Pronk.

De advocaat van de verdachte mag van de rechtbank negen getuigen nader laten verhoren en krijgt ook de informatie van door de politie getapte telefoongesprekken van Pronk. Het slachtoffer stond bekend als onderwereldfiguur en er liep een strafonderzoek tegen hem. Het gaat om de telefoontaps vanaf de eerste dag van het varend corso tot Pronks liquidatie. De verdediging wil weten of de informatie hieruit relevant kan zijn voor het onderzoek naar J.

J. maakt sinds zijn arrestatie gebruik van zijn zwijgrecht, zei zijn advocaat. Hij was voor het eerst aanwezig tijdens de zitting, waar hij een aantal kompanen op de tribune begroette. De Hells Angel valt op door grote tatoeages op zijn kale hoofd, gezicht en nek. Hij werd deze zomer in Spanje gearresteerd.