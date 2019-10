‘Gedode crimineel Delft had ruzie met ander’

De Delftse crimineel Karel Pronk (60) had mogelijk een conflict met iemand anders dan de gearresteerde verdachte toen hij op 7 augustus bij een koffiehuis in zijn woonplaats werd doodgeschoten. Meerdere getuigen spreken van een ruzie die hij enkele dagen ervoor had tijdens het plaatselijke bloemencorso. Dat zei de advocaat van Errol J. (52) uit Delft, die wordt beschuldigd van de moord, donderdag tijdens een tweede inleidende zitting.

De rechtbank in Den Haag willigde daarom een verzoek van de verdediging in om de getapte telefoongesprekken van Pronk - die zijn gemaakt tussen de eerste dag van het bloemencorso tot aan zijn liquidatie - in te zien. Het slachtoffer was een onderwereldfiguur en werd afgeluisterd vanwege een strafonderzoek tegen hem. De advocaat van J. had een waslijst aan onderzoekswensen die de rechtbank, ondanks verzet van het Openbaar Ministerie, voor een groot deel toewees.

J. maakt sinds zijn arrestatie gebruik van zijn zwijgrecht, zei zijn advocaat. Hij was voor het eerst aanwezig tijdens de zitting, waar hij een aantal kompanen op de tribune begroette. De Hells Angel valt op door grote tatoeages op zijn kale hoofd, gezicht en nek. Hij werd deze zomer in Spanje gearresteerd.