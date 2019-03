Gedetineerden maken T-shirts in gevangenis

Gedetineerden in de gevangenis De Karelskamp in Almelo maken bedrukte T-shirts, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat. Een woordvoerder bevestigt berichtgeving daarover van RTV Oost.

De penitentiaire inrichting werd benaderd door KWF Kankerbestrijding met de vraag of ook gedetineerden iets konden doen voor het goede doel. „Iemand had al eens een logo voor ‘JailFashion’ bedacht en we hebben de apparatuur.”

De gedetineerden werken in groepjes van tien personen een halve dag in de werkzaal van de gevangenis en krijgen daarvoor betaald. Bovendien kunnen ze gecertificeerd worden als textieldrukker, wat ze later ‘buiten’ weer van pas kan komen.

De woordvoerder benadrukt dat de T-shirts en polo’s tegen kostprijs worden verkocht, met daarop 5 euro voor het KWF.