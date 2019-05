Gedeputeerde Zuid-Holland stapt op

Gedeputeerde Han Weber van Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft zijn ontslag aangeboden. Weber heeft vastgesteld dat er informatie over een warmteproject niet door de ambtenaren met hem was gedeeld, waardoor Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten die informatie ook niet kregen. Weber neemt daarvoor de politieke verantwoordelijkheid, meldt de provincie.

In zijn ontslagbrief schrijft Weber: „Reden is een recent geconstateerd gebrek in de informatievoorziening aan de Staten binnen mijn portefeuille. Hoewel mijn periode als gedeputeerde binnenkort ten einde zou lopen zie ik mij toch genoodzaakt dit voor mij pijnlijke besluit nu te moeten nemen: het tijdig en volledig informeren van de Staten is voor mij als provinciebestuurder het hoogste gebod.”

Overigens hebben alle betrokken politici de informatie alsnog gekregen. Omdat daar geheimhouding op rust, wordt die tekst niet openbaar gemaakt.

Weber (D66) is ook tweede waarnemend commissaris van de Koning.