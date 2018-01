Gedeputeerde wil een einde aan deze ellende

„Waarom kan dit zo langer doorgaan? Waarom gaat de gaskraan niet heel rap dicht? Het Rijk moet hier een einde aan maken.” Dat zegt een boze Groningse gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) in reactie op de zware beving in Zeerijp.

Voor Eikenaar kwam de harde klap niet als een verrassing. „Natuurlijk ben ik geschokt, maar we wisten in Groningen dat er zo’n harde klap kon komen. Daarom zijn we ook naar de Raad van State gegaan en daarom heeft die ook geoordeeld dat de minister een nieuw gasbesluit met afbouwplan moet maken. Dat de gaswinning omlaag moet is nu wel heel duidelijk geworden.”

De gedeputeerde wil dat de gaswinning zo snel mogelijk wordt teruggebracht tot een maximum van 12 miljard kuub per jaar. „Begin daar maar eens mee. Als een malle. Twaalf is volgens specialisten namelijk het enige veilige getal”, zegt hij. Ondertussen moeten alle Groningers met schade worden geholpen. „En daar komen er na vandaag weer honderden, zo niet duizenden bij”, zegt Eikenaar. „De woede was al gestegen tot het kookpunt, maar die stijgt nu nog meer. En dan hebben we op dit moment niet eens een schadeprotocol”, verzucht hij.

Eikenaar doet een beroep op de Tweede Kamer om nu eens door te pakken en „significante maatregelen” bij de minister te eisen. „De tijd van pappen en nathouden is nu voorbij.”

De gedeputeerde is blij dat de minister maandagmiddag aangaf dat hij de gaswinning zo snel mogelijk wil verlagen en dat hij zich daarbij niet per se houdt aan het regeerakkoord, waarin een kleine verlaging wordt voorgesteld. Eikenaar: „Ik wil een invulling van die mooie woorden. Eentje die er echt toe doet.”

„De ondergrond doet wat die doet en dat kun je niet wegmanagen met een politiek verhaal”, vervolgt Eikenaar. „Je moet aan de gaskraan draaien. Dat besef moet doordringen. Mooie quotes helpen daar niet bij. Daden wel.”