Gedeputeerde treedt af om falend toezicht Tata

De Noord-Hollandse gedeputeerde Adnan Tekin treedt af vanwege falend toezicht op staalbedrijf Tata Steel. Tekin was als provinciebestuurder verantwoordelijk voor zowel gezondheid als milieu. In die rol had hij veel te maken met de staalgigant in IJmuiden. Die was dit jaar herhaaldelijk in het nieuws vanwege de uitstoot van schadelijke stoffen, onder meer in de vorm van zogeheten grafietregens.

De provincie meldde vorige week nog dat ook de uitstoot van stof door een van de fabrieken van Tata al jaren veel te hoog is. Tata meldde de overtreding zelf. De provincie en de Omgevingsdienst hadden de overschrijding niet opgemerkt. Naar aanleiding van de ontdekking besloot de provincie ook andere installaties op het complex van het bedrijf nader te gaan onderzoeken.

Verwijzend naar de „recente ontwikkelingen” heeft Tekin besloten „zijn politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen”, meldt zijn partij PvdA. „Na drie jaar hard gewerkt te hebben in dit dossier, bleek recent weer dat de samenwerking met de controlerende en toezichthoudende instanties niet bracht wat daarvan verwacht mocht worden.”

Een rapport over de uitstoot van Tata van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) leidde in juni tot flinke onrust. Het RIVM constateerde dat stof dat in de omgeving neerkomt hoeveelheden lood, vanadium en mangaan bevat die „ongewenst” zijn, vooral voor jonge kinderen. Bezorgde omwonenden eisten dat Tekin harder zou optreden.

Ondanks die kritiek was Tekin populair onder natuurbeschermers. In maart werd hij uitgeroepen tot „groenste politicus” van Nederland, vanwege zijn inzet voor de natuur. Het college van Gedeputeerde Staten noemt hem in een reactie een „zeer kundig en betrokken bestuurder”. De PvdA noemt het aftreden „heel erg”, maar wel „een moedig besluit”.

Tata heeft de afgelopen tijd diverse maatregelen aangekondigd. Zo is op het industrieterrein een hal in aanbouw die stofwolken binnen moet houden. De zogeheten sinterfabriek krijgt een nieuwe filterinstallatie, zodat minder stof vrijkomt.