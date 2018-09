Gedeputeerde: geld voor Q-koorts te weinig

Het bedrag dat het kabinet uittrekt om Q-koorts-patiënten tegemoet te komen is „teleurstellend laag”. Dat zegt de Brabantse gedeputeerde Henri Swinkels. „We hopen dat de overheid ruimhartig omgaat met het toekennen, en geen leed toevoegt door strenge voorwaarden en bureaucratische afhandeling te koppelen aan deze geste.”

Het kabinet maakte maandag bekend dat er 14,5 miljoen euro beschikbaar is voor patiënten die tussen januari 2007 en december 2011 Q-koorts opliepen en voor nabestaanden van mensen die aan de ziekte overleden. Zij kunnen een aanvraag indienen voor een vergoeding. Per aanvraag gaat het om maximaal 15.000 euro. Hoewel hij dat bedrag te laag vindt, spreekt hij wel van erkenning van het leed dat mensen hebben moeten ondergaan. „De ombudsman heeft daarom gevraagd.”

De Q-koorts, die door een bacterie van dier op mens wordt overgedragen, brak in 2007 uit op een geitenboerderij in het Brabantse Herpen. De ziekte verspreidde zich snel over het land. Tot 2011 was er sprake van een epidemie. Ongeveer 45.000 mensen raakten besmet. Bij ruim 4000 mensen werd acute Q-koorts met lichte symptomen vastgesteld. Ongeveer duizend patiënten ontwikkelden de levensbedreigende chronische vorm van Q-koorts. Volgens schattingen zijn de afgelopen tien jaar ruim zeventig mensen eraan overleden.

Swinkels (SP) belooft vanuit de provincie aandacht te blijven vragen voor herkenning, erkenning van, en steun aan patiënten en nabestaanden.