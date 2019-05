Gedenkteken treinramp onthuld in Schiedam

In Schiedam is zaterdag een herdenkingsteken onthuld voor de treinramp die daar op 4 mei 1976 plaatsvond. Bij een frontale botsing tussen een stoptrein en de internationale boottrein kwamen toen 24 mensen om het leven.

Het herdenkingsteken hangt op de noordwand van station Schiedam-Nieuwland, het station waarnaar de verongelukte stoptrein op weg was. De 4 meter lange gedenksteen is gemaakt door kunstenaar Marc Vleugels en is onthuld door vertegenwoordigers van nabestaanden, samen met de Schiedamse burgemeester Cor Lamers en de kunstenaar.

De doden vielen in het voorste rijtuig van de stoptrein, vijf passagiers raakten zwaargewond.