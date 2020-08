Gecrashte NH90-helikopter ligt in twee delen op de bodem

Defensie heeft zondag de gezonken gevechtshelikopter gevonden die vorige maand neerstortte bij Aruba. Het toestel ligt in twee delen op de bodem van de zee. Onderzocht wordt of de resten geborgen kunnen worden.

Een deel van de NH90 ligt ter hoogte van de plek waar het toestel in het water belandde, op ongeveer 12 kilometer uit de kust van Aruba. Een ander deel is zo’n 100 kilometer verder gevonden. De locaties van de wrakstukken zijn in kaart gebracht door de Maritime Capacity Alliance, een publiek-privaat samenwerkingsverband.

De gevechtshelikopter stortte op 19 juli neer in het Caribisch gebied. Twee bemanningsleden kwamen daarbij om het leven. Direct na het ongeval werd al alles in het werk gesteld om de helikopter te bergen, maar dat bleek onmogelijk door de harde wind en ruwe zee. Toen de ballons die het wrak drijvende hielden het begaven, zonk het naar de zeebodem.

Het is belangrijk voor het onderzoek naar de oorzaak van de crash om het toestel boven water te krijgen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) en de Inspectie Veiligheid Defensie (IVD) meldden vrijdag dat de crash waarschijnlijk niet het gevolg is van een technische of mechanische storing.