‘Gebruiker Apple Pay te beroven via horloge’

Mensen die Apple Pay gebruiken en betalen via hun Apple Watch, lopen het risico om digitaal beroofd te worden. Wie dat wil voorkomen, kan het beste de standaardinstelling ‘ontgrendel via iPhone’ uitzetten. Ook moeten mensen bij diefstal meteen hun bank bellen om betalen via de smartwatch te blokkeren. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond.

Voor die roof moet de Apple Watch eerst in verkeerde handen vallen. Het horloge wordt dan vergrendeld. De dief doet het horloge zelf om en blijft dicht bij de ex-eigenaar staan. Zodra die de gekoppelde iPhone pakt, wordt het horloge ontgrendeld. Vanaf dat moment is de dief de baas over de Apple Watch. Hij of zij kan elke dag voor duizenden euro’s winkelen, zonder pincode, op kosten van het slachtoffer.