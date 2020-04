‘Gebruik telecomdata tegen corona kan, maar alleen met wet’

Als de overheid telecomdata van burgers wil bekijken om zo het coronavirus te bestrijden, moet daar eerst een wet voor komen die dat regelt. Maar de manier van werken is niet helemaal onmogelijk, zegt de Autoriteit Persoonsgegevens, de privacywaakhond van de overheid.

Landen als Singapore en Zuid-Korea hebben al gebruik gemaakt van de gegevens van smartphones. Ze konden zien waar coronapatiënten zijn geweest en met wie ze contact hebben gehad. Die mensen zijn misschien ook besmet, zonder dat ze het zelf al weten. Ze kunnen dan in quarantaine worden gezet voordat ze het virus verder verspreiden.

Zoiets kan in principe ook in Nederland, maar alleen met een wettelijke regeling, bijvoorbeeld een spoedwet, en met toezicht van de Tweede Kamer. „Zo’n maatregel moet in ieder geval duidelijk zijn, in verhouding staan tot het doel ervan en voldoende waarborgen bevatten. Daar zullen wij goed op letten, mocht er zo’n wetsvoorstel komen”, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.