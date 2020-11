Gebruik stookalert stemt RIVM tevreden

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is tevreden over het gebruik van de stookalert die vorig jaar is geïntroduceerd. Ook deze wintermaanden wordt de waarschuwingsdienst van het RIVM opnieuw onder de aandacht gebracht om te voorkomen dat mensen hout gaan stoken bij windstil en vochtig weer.

Ronald Kooren van het RIVM zegt tegen De Telegraaf dat er in Overijssel in de afgelopen twaalf maanden drie stookalerts waren. In Friesland ging het om twee waarschuwingen. En in Zeeland, Gelderland, Limburg, Drenthe en Flevoland bleef het bij één alert. Verder werd tijdens oud en nieuw een landelijk alert afgegeven vanwege de hoge fijnstofconcentraties door vuurwerk.

„Gemeenten en provincies deelden de alerts uitgebreid via hun sociale media-kanalen”, zegt Ronald Kooren van het RIVM tegen de krant. Ook hebben 15.000 Nederlanders zich aangemeld om via hun mobiel of per mail een seintje te krijgen over het stookadvies. „Een prima score voor zo’n eerste jaar, die aangeeft dat er een duidelijke behoefte is. Maar nu het waarschuwingssysteem technisch vlekkeloos verloopt, willen we het stookalert graag nogmaals onder de aandacht brengen.”