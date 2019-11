Gebruik sociale media onder Nederlanders neemt af

De Nederlandse gebruiker van sociale media lijkt verzadigd. Ten opzichte van 2017 zijn gebruikers vier minuten per dag minder actief op sociale media.

Bovendien wordt verwacht dat het dagelijks gebruik van sociale media de komende jaren nog verder zal afnemen.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Multiscope onder 3600 Nederlanders. Nog altijd besteden Nederlanders samen 1,1 miljard minuten per dag aan sociale media. De meest gebruikte sociale media zijn WhatsApp (32 procent), Facebook (32 procent) en Instagram (8 procent). Hoewel Facebook en WhatsApp verreweg de grootste zijn, neemt het dagelijks gebruik van die media met repsectievelijk vijf en vier minuten per dag af, terwijl Instagram juist twee minuten per dag langer gebruikt wordt. Bijna 30 procent van de geënquêteerden geeft aan dat ze in de toekomst Facebook nog vaker links zullen laten liggen of helemaal verwijderen.

Volgens Arjan van Vugt, directeur van vier opleidingen aan de CHE en bestuurslid van Mediawijzer, kan de dalende trend twee oorzaken hebben: verzadiging en verbreding. „Het feit dat het dagelijks gebruik in totaal is gedaald, duidt op verzadiging. Maar jongeren gebruiken bijvoorbeeld ook steeds meer verschillende apps, waardoor de bestede tijd meer wordt verdeeld.”

Volgens van Vugt wordt ook steeds selectiever omgesprongen met sociale media. „Er is nu een generatie actief die van jongsaf is opgegroeid met sociale media. Zij weten wellicht beter te filteren dan de oudere generatie, voor wie de hele opkomst van sociale media nieuw was.”

Van Vugt benadrukt geen „te algemene uitspraken” te willen doen over de dalende gebruikerstrend, maar vindt de ontwikkeling in algemeen heilzaam. „Het kan geen kwaad om meer tijd te besteden aan écht intermenselijk contact. Als de dalende cijfers zorgen voor wat meer ontmoeting en reflectie, dan is het absoluut een goede ontwikkeling.”

Een van de mensen die een sociaal medium gedag zei, is predikant Wim de Bruin van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK). De Bruin twitterde op sommige dagen heel wat af, wat ten koste ging van zijn concentratie. Toen hij tijdens een studieperiode Twitter had uitgeschakeld, beviel dat zo goed dat de predikant besloot de app blijvend te verwijderen. „Het probleem bij mij was dat ik Twitter erg leuk vond. Dan stond ik te tweeten onder het stofzuigen en het koken. Ik was er continu mee bezig. Nu ik gestopt ben, ervaar ik meer rust in mijn hoofd.”

De sociale media hadden sowieso niet altijd een goede invloed op hem, vertelt De Bruin. „Ik ben niet even blij met iedere tweet die ik in het verleden heb verzonden. Op Twitter wordt in zijn algemeenheid vrij extreem en snel gereageerd. Als er iets gebeurt, is het meteen: bam. Iedereen buitelt over elkaar heen. Ik was geneigd mee te gaan in die stroom en betrapte mezelf erop extremere uitingen te doen dan ik in een normaal gesprek met iemand zou doen.”

Het dalend aantal minuten aan socialemediagebruik vindt de predikant een logische ontwikkeling. „Als iets nieuw is, wordt het massaal uitgeprobeerd. Wellicht treedt nu de verzadiging op. Als de overgebleven tijd leidt tot meer ruimte voor mensen om met elkaar te praten, is het een prachtige ontwikkeling.”