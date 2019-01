„Gebruik sociale media gevolg van problemen”

Veel gebruik van sociale media is waarschijnlijk geen oorzaak van psychische problemen, eenzaamheid en slaapstoornissen maar een gevolg ervan. Daarop wijst een onderzoek van de universiteiten van Tilburg en Pavia (Italië).

De onderzoekers vroegen hoeveel tijd de 3486 Nederlandse deelnemers wekelijks passief en actief besteedden aan sociale media als Facebook, Instagram, Twitter en YouTube, en of zij de afgelopen tijd last hadden van psychische problemen, slaapstoornissen of eenzaamheid.

In eerste instantie bleek er een duidelijke overeenkomst tussen het gebruik van sociale media en problemen. Toen de onderzoekers echter bekeken of de deelnemers al eerder psychische problemen hadden, verdween de voorspellende waarde van socialemediagebruik. Het lijkt er eerder op dat mensen die kampen met psychische en slaapproblemen of eenzaamheid meer sociale media gebruiken. De conclusies gelden zowel de hele deelnemersgroep als die in de leeftijdscategorie 16 tot 35 jaar.