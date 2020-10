Gebruik slaap- en kalmeringsmiddelen gedaald

Het gebruik van slaap- en kalmeringsmiddelen is vorig jaar met 4,3 procent afgenomen, de grootste daling in jaren. De afname is vooral te zien bij de middelen waarvoor gebruikers zelf moeten betalen, meldt de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het vaktijdschrift Pharmaceutisch Weekblad.

Openbare apotheken verstrekten afgelopen jaar in totaal 149 dagelijkse doseringen van zogeheten benzodiazepinen, die onder meer gebruikt worden bij angstgevoelens, slapeloosheid en epilepsie. Omdat deze middelen verslavend zijn en een verhoogd valrisico met zich meebrengen, wordt al jaren geadviseerd om langdurig gebruik te beperken.

In 2019 verstrekten apotheken aan bijna 1,4 miljoen mensen een slaap- of kalmeringsmiddel. De meeste gebruikers zijn 75 jaar of ouder. In deze groep gebruikte één op de vijf mensen een benzodiazepine, vergeleken met één op de twaalf gemiddeld.