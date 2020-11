‘Gebruik nertsfokkerij niet voor andere industriële veehouderij’

De faciliteiten van de nertsenhouderijen mogen na sluiting van deze bedrijven niet worden gebruikt voor andere vormen van industriële dierenhouderij. Die oproep doet de dierenwelzijnsorganisatie Compassion in World Farming (CIWF) aan de Tweede Kamer, die maandagavond vergadert over de pelsdierhouderij.

„Het is goed nieuws dat de nertsenhouderijen snel moeten sluiten, maar we moeten het ene dierenleed niet inruilen voor het andere. Het mag niet zo zijn dat er op die plekken nu bijvoorbeeld konijnen in kooitjes gehouden worden of dat de vrijkomende stikstofruimte gebruikt wordt om ergens anders een intensief kippenbedrijf mogelijk te maken”, zegt Geert Laugs, directeur CIWF Nederland.

De oproep van CIWF is volgens eigen zeggen ondertekend door meer dan 12.000 mensen. „Zoals de compensatieregeling voor de pelshouders nu gepresenteerd is, zou het geld gebruikt kunnen worden voor nieuwe vee-industrie”, vreest de club. „In andere stoppersregelingen wordt wél de voorwaarde opgenomen dat op de plaats van het bedrijf het bestemmingsplan veranderd wordt en er geen veehouderij meer mag komen. CIWF en haar supporters vinden dat dit ook in de regelingen voor nertsenhouders moet worden opgenomen”, aldus de organisatie.