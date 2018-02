„Gebruik kachel even niet in rietgedekt huis”

Verzekeraar Univé roept bewoners van woningen met rietgedekte daken op om houtgestookte haarden en kachels even niet te gebruiken. Het risico op een woningbrand is volgens de verzekeraar momenteel levensgroot. „Droog weer, matige vorst en koude oostenwind zorgen voor gortdroge daken. Een vonkje is genoeg”, aldus de verzekeraar.

Juist nu het stookseizoen al een tijdje bezig is, zit er al het nodige roet in schoorstenen die veel worden gebruikt. Dat maakt de kans op vonken uit de schoorsteen groter.

De omstandigheden zijn vergelijkbaar met 2013, meldt Univé. In het begin van dat jaar gingen op één dag ruim tien woningen in vlammen op. In het Groningse De Wilp werd vrijdagmorgen nog een woonboerderij met rieten kap in de as gelegd. Niemand raakte gewond.

Bij Univé zijn in de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland ongeveer 3.500 rietgedekte woningen verzekerd. Zo’n beetje de helft daarvan heeft een houtkachel of haard.

Als mensen het advies in de wind slaan is dat overigens voor de verzekeraar naar eigen zeggen geen reden om schadevergoeding te weigeren als het misgaat.