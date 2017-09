„Gebruik juist wel lift bij brand in ouderenwoning”

Ouderen moeten juist wél de lift gebruiken als er brand uitbreekt in een seniorencomplex. Dat adviseerde René Hagen van de Brandweeracademie vrijdagmorgen.

Hagen is voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken, die zondag een campagne starten over brandveiligheid.

Meestal wordt gezegd dat mensen bij brand geen gebruik moeten maken van de lift. Hagen gaat daartegen in. „Stel, je bent slecht ter been en er is brand in het appartementencomplex waar je woont. Je vlucht met een rollator via de aangegeven vluchtweg. Bij de trap kom je niet verder. De kans dat je jezelf met een lift in veiligheid brengt, is in dat geval vele malen groter dan dat je boven aan de trap wacht op hulp. Een lift is dan een betere optie om jezelf in veiligheid te brengen.”

Hagen zegt dat het bij een brand voor de brandweer vaak onmogelijk is om mensen snel genoeg te evacueren. Het is daarom belangrijk dat zo veel mogelijk mensen zichzelf in veiligheid kunnen brengen. Met name senioren lopen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van een dodelijke woningbrand. Zij zijn volgens Hagen 2,7 keer zo vaak slachtoffer als andere leeftijdsgroepen.

Hagen stelt dat bestaande liften met bijvoorbeeld een noodstroomaccu goed te gebruiken zijn bij het vluchten. „Voor ouderen is het minder raadzaam om de trap te gebruiken of helemaal niet te vluchten.” Hij vindt dat er snel onderzoek moet komen naar het gebruik van liften bij het vluchten voor brand. Ook denkt hij dat brandweermensen mogelijk hun werkwijze rond het gebruik van liften bij een brand in een ouderencomplex aan moeten passen.

De campagne die zondag van start gaat, richt zich op het melden van brand door middel van rookmelders en op het vluchten bij een woningbrand.

De Nationale Brandpreventieweken worden de hele maand oktober gehouden.