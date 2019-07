‘Gebruik isoleercel gegroeid bij kwart ggz’

Ondanks een belofte ermee te stoppen, lukt het instellingen voor psychiatrische zorg niet om de isoleercel niet meer te gebruiken. Dat blijkt uit onderzoek van Platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer. Ruim een kwart van het totale aantal ggz-instellingen sloot psychiatrisch patiënten tussen 2014 en 2017 zelfs meer op.

Het onderzoeksplatform sprak met bestuurders en psychiaters van meerdere instellingen en analyseerde de meest recente cijfers van het Zorginstituut Nederland. In totaal werden patiënten in 2017 nog ruim 334.000 uur opgesloten. Dat is 9,3 procent minder dan in 2014.

Een aantal grote ggz-instellingen had in 2016 op eigen initiatief beloofd de zogeheten ‘separeercel’ af te schaffen omdat die traumatiserend werkt. De deadline stond voor 1 januari 2020, maar die wordt niet gehaald. Dat het lastig is te stoppen met de isoleercel, komt volgens de instellingen onder andere door het personeelstekort. Ook wint bij een aantal instellingen de opvatting terrein dat een separeervrije ggz überhaupt onmogelijk is, schrijft Trouw.