Gebrek aan geneesmiddelen steeds nijpender

In de strijd tegen medicijntekorten moeten EU-lidstaten desnoods zelf grondstoffen voor geneesmiddelen produceren.

Zo behoeven Nederlandse medicijngebruikers niet langer te lijden ondere haperende productie in landen als China en India. Dat pleidooi voerde minister Bruins (Medische Zorg) maandag in het Algemeen Dagblad. Het tekort aan medicijnen valt dit jaar vermoedelijk twee keer zo hoog uit als vorig jaar, waarschuwt de bewindsman. Het aantal meldingen over (verwachte) tekorten tussen begin januari en eind augustus bedroeg 2044. In dezelfde periode in 2018 stond de teller op 1065. Nederland is vaak afhankelijk van middelenproductie in China en India.

Bruins wil ook dat er in Nederland een medicijnbuffer wordt gemaakt, een pleidooi dat hij eerder voerde. Met zo’n ‘noodvoorrraad’ bij farmaceuten en groothandels moeten patiënten minstens vier maanden vooruit kunnen. Onderzoek wijst uit dat zo’n buffer veel problemen uit de weg helpt, stelt de minister in het AD. Zo’n voorraad zou de voor patiënten nadelige gevolgen van de tekorten met 70 tot 80 procent kunnen terugdringen. „Inmiddels is niet de vraag óf we die voorraad gaan aanleggen, maar hoe en wanneer.”

Bruins zegt zich voor te bereiden op mogelijke haperingen in de levering van medicamenten uit Groot-Brittannië in verband met brexitperikelen. In het uiterste geval wil Bruins regelen dat een vrachtwagen met belangrijke pillen die in de file vaststaat bij de grens ertussenuit wordt gehaald en met spoed wordt begeleid naar de plaats van bestemming.

Al jaren zijn er zorgen over medicijntekorten. Onder meer parkinsonpatiënten waren de dupe. Eerder dit jaar vertelde parkinsonpatiënt Hans Verschuren uit Etten-Leur daarover in het Reformatorisch Dagblad. Drie keer per dag heeft de zeventiger last van zogeheten freezing (bevriezing): iemand blijft als het ware met de voeten aan de grond vastgeplakt. Met hulp van zijn vertrouwde medicijn (levodopa/carbidopa) beperkte een aanval van freezing zich tot ongeveer anderhalf uur.

Vorig najaar was dat middel echter niet voorradig, en kreeg hij een alternatief medicijn, uit Italië. Dat beviel hem allerminst. De aanvallen van freezing duurden volgens hem veel langer, zo’n drie tot vier uur. Hij vermoedt dat het alternatieve middel niet exact dezelfde stoffen bevat als zijn vertrouwde medicijn.

Schandpaal

Medicijnen in Nederland zijn vaak relatief goedkoop. Daardoor is het voor grondstoffen producerende landen minder aantrekkelijk hun schaarse medicaties aan Nederland te slijten. In tv-programma WNL Op Zondag gaf minister Bruins aan dat apothekers dure medicijnen in sommige gevallen zelf mogen maken als fabrikanten hoge prijzen vragen voor geneesmiddelen. Een maand geleden dreigde hij producenten aan de schandpaal te nagelen als die niet kunnen uitleggen waarom ze zulke hoge prijzen vragen.