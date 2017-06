Gebreid protest en petitie tegen Gronings gas

Met een enorme gebreide deken van 450 vierkante meter heeft Milieudefensie donderdagmiddag in Den Haag geprotesteerd tegen de gaswinning in Groningen. Het breiwerk is aangeboden aan de Tweede Kamer. Cabaretier en geboren Groninger Freek de Jonge bood kort daarvoor zijn petitie ‘Laat Groningen niet zakken’ aan, die 210.000 keer is getekend. Bijna alle Kamerfracties hebben een ingelijst breiwerk gekregen. Alle breisels hebben gaswinning als thema.

Ruim duizend studenten, ondernemers, burgemeesters, nonnen, kunstenaars, kinderen en grootouders pakten de afgelopen maanden de breipennen op voor Groningen, als kleurrijk protest tegen het Nederlandse gasbeleid. Samen met kunstenaar Agnes Bakker maakten deze breiers samen de grootste gebreide deken van Nederland.. Met de deken roepen zij de politiek op om de gaskraan snel dicht te draaien voor Groningen en het klimaat.

In 2030 kan de gaskraan dicht zijn, zowel in Groningen als thuis, vindt Milieudefensie. Deze week maakte minister Henk Kamp (Economische Zaken) bekend dat de verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen komt te vervallen. Het wetsvoorstel moet nog wel behandeld worden.