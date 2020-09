Gebouwen UvA weer open na verzakking kade

De twee gebouwen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) aan de Grimburgwal zijn weer open. Nadat begin deze maand een nabijgelegen kademuur was ingestort, werden de gebouwen gesloten in verband met veiligheid. Na een stabiliteitsonderzoek is nu duidelijk dat de verzakking geen gevaar vormt voor de panden.

Een flink deel van de kade bij de Grimburgwal verdween bijna twee weken geleden in het water. Niemand raakte gewond en de gebouwen werden direct ontruimd.

Volgens de UvA kunnen de werknemers nu de gebouwen weer in. Het onderwijs wordt in de loop van de week weer hervat. Ook de onderwijsbalie van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de afdeling Kunstgeschiedenis en Cultuurwetenschappen gaat dan weer open.

Het onderzoek naar de oorzaak van het instorten van de kadewand loopt nog.