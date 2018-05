Gebouwen in schilderachtige stadje Asperen ontsierd door graffiti

Inwoners van de Gelderse gemeente Lingewaal hebben steeds vaker overlast van graffiti. Recent moest het schilderachtige stadje Asperen het ontgelden, inmiddels zijn de vandalen ook in het nabijgelegen en eveneens fraaie Heukelum actief.

Asperen kampt al maanden met onbekende graffitispuiters. Het begon in december en januari. Daarna werd het even rustig, maar vorige maand werd het stadje bedolven onder de tags, de gestileerde handtekeningen van een graffitischrijver.

Verkeersborden, bedrijfsauto’s, bushokjes, woningen, schuren, garages en zelfs de kerk: overal werden de woorden en tekens op gespoten. „Zelfs op raamkozijnen stonden kleine afbeeldingen”, vertelt gemeentevoorlichter Karin van Rijnsoever. „Het gaat om teksten en cijfers. Vooral het woord ”sosa” komt veel voor. Dat is straattaal voor cocaïne, maar we weten niet of dat er ook mee wordt bedoeld.”

Geïrriteerde bewoners

Tot vorige week waren er elf tags op gemeentelijke gebouwen gespoten. „Bij particulieren is de oogst nog veel groter. In heel Asperen is het raak”, verzucht de gemeentewoordvoerster.

Ook het plaatselijke dorpshuis kreeg te maken met het geklieder, zoals geïrriteerde bewoners de graffiti omschrijven. „Onze muren zijn beklad”, meldt een woordvoerder van het dorpshuis – die niet met naam en functie in de krant wil komen. „Er staat ook nog twee keer ”sosa” op onze deuren. Ik weet niet precies wat ze daarmee bedoelen.”

Nu is het weer even rustig bij het dorpshuis. „Maar ja, we hebben ook geen schone muren meer over, dus misschien gaat de lol er van lieverlee af.”

Vanwege de huidige verbouwing van het dorpshuis zijn er inmiddels camera’s opgehangen. „Hopelijk houden we ze daarmee op afstand”, aldus de woordvoerder.

Hij noemt het graffiti spuiten absurd. „Het wordt er zo niet mooier op in Asperen. Bovendien zorgt het voor een flinke schadepost. We hebben aangifte gedaan, maar zolang de daders niet gevonden zijn, draaien we zelf voor de schade op. Het schijnt een lieve duit te kosten om alles weer schoon te maken.” Dat moet een gespecialiseerd bedrijf doen.

Veel inwoners wachten met het weghalen van de graffiti tot de dader is gegrepen en er duidelijkheid bestaat over de aansprakelijkheid. „In principe moet iedereen zijn eigen schade betalen”, bevestigt voorlichter Van Rijnsoever.

De gemeente adviseert iedereen wier eigendom is beklad aangifte te doen. „Wellicht is er dan iets via de verzekering mogelijk, of kunnen we te zijner tijd de schade verhalen op de dader. Het weghalen is inderdaad een dure grap.”

In de praktijk is het een grote klus de tags te verwijderen. „Zelfs na een schoonmaakbeurt blijf je de graffiti zien”, zegt de woordvoerster. De gemeente merkte dat nadat zij een tag van de oude stadsmuur probeerde te laten verwijderen.

Mooiste plekjes

Van Rijnsoever en de woordvoerder van het dorpshuis benadrukken dat het onderwerp leeft in Asperen. „Iedereen heeft het erover. Dat is logisch. Je ziet het geklieder echt overal. De mooiste huizen en plekjes moeten het ontgelden.”

Politie en gemeente roepen inwoners ertoe op alert te blijven om de dader(s) op heterdaad te betrappen. „Ook het buurtpreventieteam houdt een oogje in het zeil, maar tot nu toe zijn ze de dans ontsprongen”, aldus de gemeentevoorlichter.

De totale schade wordt op de Facebookpagina De Heeren van Asperen geschat ruim 100.000 euro. Inwoners roepen er elkaar op om „dit puberaal gedrag en uit de hand gelopen kwajongensstreken” te stoppen. „Vandaar deze oproep om uw eigen kinderen of buurkinderen goed in de gaten te houden. Bespreek dit maatschappelijk probleem aan de eettafel en spreek bij vermoedens de ouders van die kinderen aan.”

Graffitigolf

Ondanks alle inspanningen zijn de daders nog niet gevonden. Sterker: inmiddels heeft de graffitigolf ook het naburige Heukelum overspoeld. Volgens de politie zijn er inmiddels zo’n twintig aangiften binnen, waaronder een aantal uit Heukelum. Het totaalaantal bekladdingen is vele malen groter.

Ook de gemeente is inmiddels op de hoogte van de meldingen vanuit Heukelum. „Wees alert, houd verdachte situaties in de gaten, en laten mensen alsjeblieft aangifte doen”, verzucht de woordvoerster.