Gebouw Wageningen Universiteit dicht om stank

Het Atlasgebouw op de campus van de Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) blijft donderdag voorlopig dicht, omdat er een „rare lucht” in het pand hangt. Woensdagavond laat werd ontdekt dat er in een laboratorium in het pand een rokend en overstromend vat stond, dat de stank veroorzaakt. Toen is het gebouw meteen ontruimd, aldus een woordvoerder van de WUR.

In het gebouw werken ongeveer driehonderd mensen. Die moeten een andere werkplek zoeken. Deskundigen onderzoeken wat er precies in het vat heeft gezeten en welke maatregelen nodig zijn. Volgens de brandweer was de rook niet schadelijk voor de gezondheid.

In het vat was een chemische reactie ontstaan. Dat werd ontdekt toen er rook uit het overstromende vat kwam. In het vat zaten resten van een proef. De brandweer haalde het vat uit het gebouw en bracht het naar een veilige plek, maar donderdagochtend hing er nog steeds een penetrante lucht in het gebouw.