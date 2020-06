Gebouw DUO en Belastingdienst in Groningen weer vrijgegeven

De brandweer heeft een gebouw in Groningen waar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst zijn gevestigd weer vrijgegeven. Eerder dinsdag was het uit voorzorg in zijn geheel ontruimd nadat in de loop van de ochtend acht personen in het gebouw onwel waren geworden.

Volgens de brandweer hing in het gebouw aan de Kempkensberg „een vreemde lucht”. Metingen hebben echter nog niets opgeleverd, meldt de brandweer. Inmiddels zijn er luchtmonsters naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gestuurd.

De onwel geworden mensen hadden last van misselijkheid en duizeligheid. Zij zijn inmiddels weer thuis nadat zij in het ziekenhuis zijn gecontroleerd. Volgens de woordvoerder van de Groninger brandweer kan er woensdag weer gewoon worden gewerkt in het kantoorgebouw.