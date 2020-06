Gebouw DUO en Belastingdienst in Groningen ontruimd

De brandweer heeft een gebouw in Groningen waar de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en de Belastingdienst zijn gevestigd uit voorzorg in zijn geheel ontruimd. Dinsdag werden in de loop van de ochtend acht personen in het gebouw onwel.

Volgens de brandweer hangt in het gebouw aan de Kempkensberg „een vreemde lucht”. Metingen hebben echter nog niets opgeleverd, meldt de brandweer op Twitter.

De onwel geworden mensen hebben last van misselijkheid en duizeligheid. Volgens de woordvoerder van de brandweer lijken hun klachten vooralsnog niet ernstig te zijn.

Eerder in de ochtend werd al een deel van het gebouw ontruimd nadat er aanvankelijk drie personen onwel waren geworden. Zij zijn gecontroleerd in ambulances.