Gebiedsverboden voor in Eindhoven opgepakte jongeren

De 21 jongeren die donderdagavond in het Eindhovense stadsdeel Tongelre werden opgepakt, mogen die wijk veertien dagen lang niet meer in, tenzij ze er wonen. Wie er woont, mag er ’s avonds niet rondhangen. De door justitie opgelegde maatregel geldt twee weken. Dat maakte het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekend.

Voor een deel van de wijk Tongelre was donderdagavond een noodverordening afgekondigd uit vrees voor ordeverstoring. Op sociale media hadden jongeren opgeroepen tot verstoring van de openbare orde in Tongelre. In die berichten werd verwezen naar Helmond (waar dinsdagavond rellen waren), waarbij werd aangegeven dat „Eindhoven dat beter kan”, schreef burgemeester John Jorritsma aan de gemeenteraad. Er zou expliciet opgeroepen zijn tot rellen, brandstichting en vuurwerk. Deze signalen kwamen binnen bij politie, maar ook van onder meer bewoners en ondernemers uit de buurt, aldus Jorritsma, die aangaf dat ook „hardekernsupporters” voornemens waren de openbare orde flink te gaan verstoren.

Door de massale aanwezigheid van politie bleef het donderdagavond in Tongelre rustig, en dat ondanks de groepjes onruststokers die er waren, aldus de gemeente Eindhoven. „Dat het niet uit de hand is gelopen, is te danken aan het optreden van onze politiemensen”, zei burgemeester Jorritsma vrijdag. Van de aangehouden jongeren in de leeftijd van 13 tot 30 jaar waren er 14 minderjarig. De jongeren hielden zich volgens justitie niet aan het samenscholingsverbod.

„Bij sommigen was direct duidelijk dat zij met maar één doel in de wijk waren: de confrontatie aangaan”, aldus justitie. Enkele verdachten hadden bivakmutsen, stenen of vuurwerk meegenomen. Ook liep een jongere met pepperspray en een andere met een wapenstok rond.

Na verhoor zijn de 21 weer naar huis gestuurd. Daarmee is de kous voor hen nog niet af. Het OM beslist op korte termijn over hoe ze worden aangepakt.

De jongeren wilden volgens de gemeente de rellen van dinsdag in Helmond overdoen, maar dan met een tandje erbij. In de binnenstad van Helmond ging dinsdagavond een groep van tussen de 100 en 150 jongeren over de schreef. In de omgeving van de Heistraat werden stenen gegooid en werd vuurwerk afgestoken. De mobiele eenheid en agenten met honden wisten daar de orde te herstellen.