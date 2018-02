Gebiedsverbod voor gewonde schietpartij A’dam

De negentienjarige man die vorige week in de Amsterdamse wijk Wittenburg in zijn nek werd geschoten heeft een gebiedsverbod opgelegd gekregen voor die wijk. Dat zei waarnemend burgemeester van Amsterdam Jozias van Aartsen vrijdag in een gesprek met AT5. De openbare orde gaat in dit geval volgens hem boven het persoonlijk belang.

De Amsterdammer was in november ook al slachtoffer van een schietpartij in dezelfde buurt en een bekende van politie en justitie. Van Aartsen zei donderdag al dat de man voor zover bekend toen niet het doelwit was en dat er nu ook „geen enkele indicatie” was dat hij gevaar liep.

Door de schietpartij kwam de zeventienjarige stagiair Mohammed Bouchikhi om het leven. Hij is vrijdag in Marokko begraven.