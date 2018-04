Gebiedsverbod slachtoffer Wittenburg verlengd

Het gebiedsverbod van de man die in januari in de Amsterdamse wijk Wittenburg werd beschoten, is verlengd met drie maanden. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt tijdens een bewonersbijeenkomt, bevestigde een woordvoerder.

Het slachtoffer, Gianni L., mag nog wel naar zijn huis, dat vlakbij de buurt is. Door de schietpartij kwam de zeventienjarige stagiair Mohammed Bouchikhi om het leven. L. was mogelijk het doelwit van de schutters. Hij werd geraakt in zijn nek.

De Amsterdammer was in november ook al slachtoffer van een schietpartij in dezelfde buurt en is een bekende van politie en justitie.