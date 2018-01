„Gebiedsverbod omstreden imam Den Haag werkt”

Het gebiedsverbod dat in Den Haag geldt voor de omstreden imam Fawaz Jneid werkt. De afgelopen tijd is het rustig geweest rond de plekken waar hij zich ophield. Dat zegt de Haagse burgemeester Pauline Krikke. Ze is blij dat minister Ferd Grapperhaus (Justitie) het voornemen heeft om het verbod te verlengen.

De rechtbank in Den Haag bepaalde in november dat Jneid terecht wordt geweerd uit de wijken Transvaal en de Schilderswijk. Hij gebruikte een boekwinkel in Transvaal als gebedshuis, riep daar op tot geweld en verkondigde een jihadistische boodschap.

Volgens Krikke is de imam nog wel steeds actief via sociale media. „Hij geeft er geen blijk van zijn sektarische denkbeelden en ontwrichtende boodschappen te hebben losgelaten. Dat sterkt mij in het idee dat het goed is dat hij niet opnieuw onrust kan zaaien in deze wijken.”