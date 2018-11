Gebedsoproep Huis van Gebed Rijssen

Het interkerkelijke Huis van Gebed Rijssen roept kerkleiders in Rijssen op tot gezamenlijke voorbede voor de stad. Elke eerste zondag van de maand zouden de kerken in gebed moeten gaan voor Rijssen.

De oproep volgt op een gebedsactie tegen een discoavond in discotheek Lucky. Afgelopen zondag was in driekwart van de kerken in Rijssen gebed voor het „satanische” evenement, dat vrijdag plaatsvindt. Tijdens de disco treden diverse bands op met een duivels karakter, aldus woordvoerder Roel van Grafhorst vrijdag in het Reformatorisch Dagblad.

Huis van Gebed hoopt dat met de maandelijkse voorbede „over de kerkmuren in Rijssen heen” gezamenlijk gebeden wordt voor de bescherming van stad en inwoners. Zodat er op het gebed „ruimte en leven komt op nu nog donkere plaatsen”.