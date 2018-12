Gebedsdienst Arnhemse moskee voor dood kind

In de Arnhemse Türkiyem Moskee is donderdagmiddag een gebedsdienst voor de 12-jarige jongen die zaterdag is doodgestoken in Arnhem. Dat meldt het moskeebestuur op Facebook.

Na het middaggebed volgt een dodengebed voor het kind. Het moskeebestuur verwacht veel mensen. Burgemeester Ahmed Marcouch neemt ook deel aan de gebedsdienst. De 40-jarige vader wordt ervan verdacht dat hij zijn zoon om het leven heeft gebracht. De man is opgenomen in het Penitentiair Ziekenhuis in Scheveningen, omdat het Openbaar Ministerie (OM) zorgen heeft over zijn psychische gesteldheid.