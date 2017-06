Gebed voor christelijk onderwijs gevraagd

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland roept kerkenraden ertoe op zondag voorbede voor het christelijk onderwijs te doen.

De oproep verschijnt donderdag in het themanummer van De Waarheidsvriend. Het weekblad van de Gereformeerde Bond staat geheel in het teken van christelijk onderwijs.

„Het meest bedreigd wordt de school met de Bijbel als ouders anno 2017 er de waarde niet meer van zien”, schrijft drs. P. J. Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.

Het hoofdbestuur vraagt kerken te bidden voor leerkrachten en leerlingen, voor besturen en alle andere betrokkenen.

In het persbericht refereert Vergunst aan een stelling van dr. H. van ’t Veld bij zijn proefschrift: „Het valt te betreuren dat in de kerkelijke voorbede het dagelijkse christelijk onderwijs een zoveel geringere plaats inneemt dan het catechisatie- en jeugdwerk, dat slechts enkele uren per week in het winterseizoen bestrijkt.”

„Feit is dat de impact van de school op het leven van kinderen en jongeren groot is én we de vrijheid van onderwijs in ons land een bedreigd bezit mogen noemen. Zullen we daarom komende zondag bijzonder bidden voor het onderwijs bij een open Bijbel?”, aldus Vergunst.