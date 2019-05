Gebarsten baksteen symbool gevolgen gaswinning

Een monument dat aandacht vraagt voor de gevolgen van de aardgaswinning in Groningen wordt dinsdag onthuld. Het 8 meter hoge bouwwerk, samengesteld uit staal, stelt een gebarsten baksteen voor. Deze symboliseert de schadelijke gevolgen van de gaswinning, in het bijzonder de aardbevingen, degenen die daarvan de dupe zijn en zij die er vergeefs voor gewaarschuwd hebben.

Het monument komt te staan langs de A7 in de buurt van Westerbroek en is een tegenhanger van het kunstwerk Gasmolecule van de NAM, dat elders langs de A7 staat.

Het ‘Andere Monument’, zoals de gebarsten baksteen ook wel heet, is gemaakt door kunstenaar Karel Buskes. ’s Nachts geeft de barst licht. Het geld voor het beeld is in de afgelopen jaren ingezameld door de Stichting Meent van der Sluis, vernoemd naar de man die in de vorige eeuw al waarschuwde voor de gevolgen van de gaswinning.

Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, onthult het beeld dinsdag om 15.30 uur.