Geavanceerde oordoppen voor agenten

De politie wil geavanceerde gehoorbescherming kopen, nog voor de komende jaarwisseling. De aanschaf wordt gedaan nadat het kabinet met maatregelen was gekomen om oud en nieuw veiliger te maken.

Die maatregelen zijn volgens korpschef Erik Akerboom teleurstellend en hij stelt zich genoodzaakt te zien extra maatregelen te nemen.

De oordoppen die er voor 21.000 agenten moeten komen, zijn het hele jaar bruikbaar en moeten oorsuizen voorkomen. Akerboom zegt dat de aanschaf voortvloeit uit zijn „wens en die van de centrale ondernemingsraad van de politie om agenten veilig hun werk te laten doen tijdens de jaarwisseling”. „Ik zie mij genoodzaakt extra maatregelen te nemen. Gehoorbeschadiging ten gevolge van extreme geluidsbelasting door bijvoorbeeld knallend vuurwerk wordt ermee voorkomen.”

Het is volgens Akerboom maar zeer de vraag of de maatregelen echt bijdragen aan een veiliger verloop van de jaarwisseling. „Dit geldt zowel voor het publiek, maar ook voor de duizenden politiemensen en hulpverleners die tijdens de jaarwisseling aan het werk zijn en in de frontlinie staan.” Ook wordt handhaving lastig vanwege de ontstane lappendeken aan maatregelen van toestemming hier en verboden daar van het afsteken en verkopen van vuurwerk binnen gemeenten, stelt de korpschef.