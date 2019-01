Geëvacueerde bewoners Den Haag nog niet terug

Het is nog niet bekend wanneer de mensen die in Den Haag moesten worden geëvacueerd, terug kunnen naar hun huizen.

Ze moesten worden geëvacueerd nadat in de Jan van der Heijdenstraat zondag een pand was ingestort door een explosie. Maandag komt hier waarschijnlijk meer duidelijkheid over, zei een woordvoerster van de gemeente.

Na het instorten van het pand werden uit veiligheidsoverwegingen twintig huizen ontruimd. Ongeveer dertig mensen hebben de nacht doorgebracht in een hotel. De politie bewaakte gedurende de nacht de woningen. Bij veel woningen liggen de ramen eruit.

In totaal raakten negen mensen gewond, van wie zeven naar het ziekenhuis zijn gebracht. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Hulpverleners haalden kort na middernacht nog een man levend uit het ingestorte pand. De man lag sinds zondagmiddag onder het puin van het gebouw.