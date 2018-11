GBS plaatst tien gratis Bijbels in raadzalen

Tien gemeenten hebben positief gereageerd op een aanbod van de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS), die gratis een Bijbel beschikbaar wilde stellen voor de raadzaal. De meeste gemeenten hebben niets van zich laten horen.

Dat maakte GBS-bureaumanager G. van Wijk donderdag bekend. In juni bood de stichting alle 380 gemeentebesturen een Bijbel met kanttekeningen aan voor plaatsing op de vergadertafel van de gemeenteraad. De meeste gemeenten die een reactie stuurden, namen het aanbod voor kennisgeving aan.

Van Wijk laat liever in het midden welke gemeenten wel van het aanbod gebruikmaken. „Het lijkt me niet gepast mee te delen wie het geschenk in ontvangst neemt. Ik weet ook niet of gemeenten dat willen. Het kan politiek gevoelig liggen.”

Het betreft in elk geval niet gemeenten „als Urk en Staphorst”, waar een groot deel van de bevolking de Statenbijbel gebruikt. „Daar heeft de Bijbel soms al een plaats in de raadzaal.” Het zijn gemeenten waar je het niet direct van verwacht die positief reageerden op het aangeboden cadeau, zegt de bureaumanager.

Het plan om gemeentebesturen een Bijbel met kanttekeningen te schenken, ontstond toen een bestuurslid van de GBS de vraag stelde waarom zijn burgerlijke gemeente op de Veluwe geen Bijbel had. Nadat de brief uitging, verklaarde een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in VNG Magazine dat er geen regels zijn voor het toestaan of verbieden van een Bijbel of koran in de raadzaal. Gemeenteraden kunnen hun eigen afwegingen maken. De VNG wees wel op het principe van de scheiding van kerk en staat: „De aanwezigheid van een heilig boek in de raadzaal van een van de godsdiensten ligt daarom niet voor de hand.”

Het aanbod aan de gemeenten had plaats voorafgaand aan de herdenking van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618/1619, die besloot tot het realiseren van een betrouwbare Bijbelvertaling in de Nederlandse taal. Als gevolg van dit besluit kwam de Statenvertaling tot stand, die in 1637 uitkwam. De GBS zet zich in voor het bewaren en verspreiden van Gods Woord in deze vertaling.