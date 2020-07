Gat Kerkrade waarschijnlijk verzakte eeuwenoude mijnschacht

Het gat aan de Franciscanerstraat in Kerkrade dat donderdagochtend plotseling ontstond, is vermoedelijk veroorzaakt door een 300 jaar oude ondiepe mijnschacht. Dat zei een woordvoerster van de veiligheidsregio donderdagmiddag. „De schacht stamt nog uit de tijd dat mensen zelf steenkool uit de grond haalden”, zei ze.

Vanwege de verzakking werden dertien woningen ontruimd. De ongeveer dertig bewoners zijn tijdelijk opgevangen in het naburige voormalige patronaat. De bewoners van tien woningen zouden donderdagavond weliswaar weer naar huis kunnen, maar omdat de woningen zijn afgesneden van gas, water en licht, worden ze elders opgevangen. Drie woningen zijn nog niet vrijgegeven, ook deze inwoners krijgen elders onderdak. De gemeente Kerkrade zorgt daarvoor.

Het gat in de straat is zo’n anderhalve meter diep en heeft een omvang van ongeveer vijf bij tien meter, aldus de woordvoerster. Het is tijdelijk volgestort met een mengsel dat nog moet uitharden. Een gespecialiseerde aannemer gaat vrijdag bekijken of de tijdelijke opvulling voldoende is, of dat er meer maatregelen nodig zijn. Het kan zijn dat het gat nog verder uitzakt.

De straat blijft afgesloten. Enexis en andere nutsbedrijven gaan gas-, stroom- en waterleidingen omleiden, zodat de woningen rond het gat zo snel mogelijk weer aangesloten zijn. Daarna kunnen de meeste bewoners waarschijnlijk terug, behalve de bewoners van de huizen pal aan het gat.

Bij de gemeente Kerkrade kon donderdagmiddag nog niemand direct reageren.

Verzakkingen, maar dan als nasleep van de steenkolenwinning in de vorige eeuw, komen in dit deel van Zuid-Limburg geregeld voor. Zo waren breuken in de ondergrond als gevolg van ondiepe mijnwinning de oorzaak van de plotselinge verzakking van een deel van winkelcentrum ’t Loon in Heerlen, in 2011.

Grondwater en bodemmateriaal hadden toentertijd in ’t Loon in de grondlagen een weg gevonden naar een holte in een mijngang. Mede daardoor ontstond een groot sinkhole. Het winkelcentrum moest inderhaast ontruimd en vervolgens deels afgebroken worden.