Gat in de weg op A27 bij Gorinchem

Er zit een gat in het wegdek van de snelweg A27 bij knooppunt Gorinchem, meldt Rijkswaterstaat. "Het gaat om een gat van ongeveer twintig centimeter diep en twintig centimeter breed. Omdat dit gevaarlijk is voor motorrijders hebben we de rijstrook afgesloten voor verkeer", zo meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

De oorzaak van de kuil is niet bekend, maar Rijkswaterstaat weet wel dat er onder het wegdek een zogeheten duiker zit. "Dat is een soort afwateringsbuis. Als deze kapot is dan is het mogelijk dat er zand wordt weggespoeld. Dat zou dus de oorzaak kunnen zijn, maar hier wordt nog verder onderzoek naar gedaan", aldus de zegsman.

De reparatie van het gat gebeurt na de avondspits. De aannemer die het gaat maken, bepaalt dan ook of er meer rijstroken dicht moeten of dat de weg helemaal dicht moet.

Zaterdag was er ook al een gat in een snelweg. Het ging toen om een zogeheten sinkhole op de A10 in Amsterdam, die ertoe leidde dat de hele afrit S106 richting Cornelis Lelylaan werd afgesloten voor verkeer. Het is nog niet bekend wat de oorzaak was van de sinkhole.