Gaswinning Loppersum toch al op laag pitje

De gaswinning in het ernstig door aardbevingen getroffen Loppersum is stilgelegd. Maar sinds 2015 werd er sowieso weinig gas meer gehaald uit de bodem van Loppersum en omgeving na een uitspraak van de Raad van State.

Op 14 april 2015 bepaalde de Raad van State dat in en rond Loppersum alleen gas mocht worden gewonnen als dat op andere locaties niet meer mogelijk is. De NAM mocht kleine hoeveelheden gas blijven winnen om daarmee de clusters open te houden.

In 2016 is nog ruim één miljard kuub gas in de gaswinningslocaties rond Loppersum geproduceerd. De NAM spreekt over clusters waarbinnen gas wordt gewonnen. Het gaat om ’t Zandt, Overschild, De Paauwen, Ten Post en Leermens, de meest risicovolle gebieden voor aardbevingen.

De NAM wint sinds 1963 gas uit het zogeheten Groningenveld. De winning vindt plaats in vier regio’s die bestaan uit meerdere productielocaties. Het betreft Loppersum, Zuid-West, Eemskanaal en Oost.