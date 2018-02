Gaswinning halveren, maar wanneer is onzeker

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) wil de gaswinning in Groningen bijna halveren. Hij neemt het advies over van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) om nog maar 12 miljard kuub per jaar te winnen. Maar Wiebes wil voorkomen dat klanten in de kou komen te staan en weet daarom nog niet hoe lang het duurt voor het zover is.

De minister belooft de gaswinning „zo snel mogelijk” terug te brengen tot 12 miljard kuub. Of dat nog jaren kan duren, laat Wiebes in het midden. „Dat betekent zo snel als mogelijk is. En ik ben nu aan het kijken wat mogelijk is.”

Wiebes staat voor de schier onmogelijke opgave de veiligheid van de door aardbevingen getroffen Groningers af te wegen tegen de belangen van gasafnemers. De Gasunie, die het gasnetwerk beheert, stelt dat een forse verlaging voorlopig niet mogelijk is. Voor een jaar met een zachte winter is nog 14 miljard kuub nodig, en bij een extreem strenge winter zelfs 27 miljard. Momenteel wordt er 21,6 miljard kuub gewonnen.

„De huidige behoefte is bijna dubbel zo hoog” als 12 miljard kuub, schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer. „Het belang van de veiligheid van de Groningers staat voor mij niet ter discussie. Tegelijk is het ook duidelijk dat we niet zomaar iedereen van het gas kunnen afschakelen.”

Er komt al wel snel een eind aan de gaswinning rond het zwaar getroffen Loppersum. Het SodM adviseerde Wiebes meteen te stoppen met de winning in Ten Post, Overschild, De Paauwen, ’t Zandt en Leermens, de zogenoemde Loppersumclusters. De NAM had de sluiting al geopperd en die brengt volgens de Gasunie ook klanten niet onmiddellijk in de problemen.