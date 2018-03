Gasunie: zonder Gronings gas moet lukken

Nederland kan binnen tien jaar zonder de gaswinning in Groningen mits verschillende maatregelen die het kabinet nu nog laat onderzoeken ook echt doorgang vinden. Dat schat gasnetbeheerder Gasunie in. Volgens een woordvoerder zou de leveringszekerheid in dat geval gegarandeerd blijven.

Om de kraan volledig dicht te draaien is het dan wel nodig dat er omgezet buitenlands gas kan worden gestald in de ondergrondse gasopslag in het Drentse Norg. Daar zit nu nog Gronings ‘laagcalorisch’ gas in, maar dat wijkt wat betreft samenstelling iets af van het ‘hoogcalorisch’ gas uit het buitenland. Komende jaren wordt er in Zuidbroek een stikstofinstallatie gebouwd waarmee hoogcalorisch gas kan worden omgezet in laagcalorisch gas.

Een andere belangrijke voorwaarde is dat het gasverbruik van Nederlandse huishoudens voldoende omlaag gaat. Gasunie denkt dat dit via initiatieven met bijvoorbeeld warmtepompen technisch mogelijk is. Maar het moet allemaal nog wel gebeuren, aldus de zegsman naar aanleiding van het kabinetsbesluit om de gaswinning in Groningen op termijn tot nul terug te brengen.