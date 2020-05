Gastheren en -vrouwen wijzen mensen op drukte in Den Bosch

Gastheren en -vrouwen hebben zaterdag in Den Bosch mensen op straat aangesproken op plekken waar niet voldoende afstand werd gehouden. Volgens de gemeente was het druk in de binnenstad, vooral bij en in de winkels. Daardoor ontstond op sommige plekken groepsvorming, wat niet is toegestaan vanwege het coronavirus.

De inzet van tien gastheren en -vrouwen op diverse plekken is onderdeel van een experiment dat de Brabantse stad is begonnen om bezoekersstromen te reguleren. De ervaringen waren zaterdag positief, meldt de gemeente. „Mensen zijn zich vaak onvoldoende bewust van hun handelingen en bij het gastvrij aanspreken en het attenderen zijn er nagenoeg alleen maar positieve geluiden gehoord. Mensen passen hun gedrag ook meteen aan, zo is de ervaring.”

Verder zijn diverse bekeuringen uitgedeeld voor onverantwoord verkeersgedrag door bestuurders op brommers en scooters.

De gemeente spreekt de komende week verder over de bevindingen.